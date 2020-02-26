Malatya'daki 4.9'luk depremde 53 kişi hastaneye başvurdu

26.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:01

MALATYA'nın Kale ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılan kentte panik ve düşme nedeniyle 53 kişi, hastanelerde tedaviye alındı. Bu kişilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya kent merkezine 30, Elazığ'a 70 kilometre uzaklıkta olan Kale ilçesinde zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremle birlikte panik yaşayan 53 kişi düşme ve korku şikayetiyle hastanelere başvurdu. 53 kişi hastanekerdeki tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Malatya'da depremi hisseden vatandaşlar gece korku dolu anlar yaşadıklarını, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA