Malatya'da zincirleme trafik kazasının ardından
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Malatya'da zincirleme trafik kazasının ardından

Malatya'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

26.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:26
Malatya'da zincirleme trafik kazasının ardından

'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı.

Yaralılar olduğu bilgisi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada hafif şekilde yaralanan 20 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Malatya'da zincirleme trafik kazasının ardından
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