Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı

26.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:54

Malatya'da 3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, M.G. yönetimindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi ve E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 23'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA