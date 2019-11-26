Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı
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Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı

Malatya'da 3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

26.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:54
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı

'da 3 aracın karışığı trafik kazasında 32 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, M.G. yönetimindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi ve E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 23'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 9 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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