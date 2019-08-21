Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

21.08.2019 14:24

Malatya'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Malatya-Darende kara yolunun Akçadağ yol ayrımı mevkisinde R.A. yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobil, A.S.A. idaresindeki 02 NA 968 plakalı otomobile ve L.Ş'nin sürdüğü 44 BU 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücüler, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA