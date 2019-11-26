Malatya'da zincirleme trafik kazası

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58

Malatya'da iki işçi servisi ile otomobilin karıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.G. idaresindeki 44 S 0814 plakalı işçi servisi, E.E. yönetimindeki 44 EE 460 plakalı otomobil ve M.G. idaresindeki 44 S 0960 plakalı işçi servisi çarpıştı.

Kazada iki işçi servisinde ve otomobilde bulunan 29 kişi hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA