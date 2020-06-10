Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı MALATYA'da, 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, 3 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgut Temelli Caddesi'nde meydana geldi. İhsan D. (53), idaresindeki 44 PA 684 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen Yılmaz D. (44) yönetimindeki 34 JN 6371 plakalı otomobil, Ahmet Y.Ş. (32) yönetimindeki 44 ABL 989 otomobil ile Hüseyin Y.'nin (46) kullandığı 44 FT 684 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İhsan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA