Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
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Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi Malatya'da alt geçitte meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

MALATYA - Malatya'da alt geçitte meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte Elazığ istikametine seyir halinde olan 3 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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