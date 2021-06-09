Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi Malatya'da alt geçitte meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

MALATYA - Malatya'da alt geçitte meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte Elazığ istikametine seyir halinde olan 3 araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz