Malatya'da zincirleme kaza: 2'si çocuk, 6 yaralı

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Malatya - Elazığ karayolu Orduzu Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 78 YE 268 ve 44 AAL 336 plakalı otomobil ile 34 FDP 98 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Muhammed Joseph Arslan (10), Jane Arslan (1), Zübeyde Arslan (32), Hanife Demir (65), Turgay Kaya (30) ve Yakup Yıldırım (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA