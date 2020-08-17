Malatya'da zehirli 'koca engerek' görüldü MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan 'koca engerek' görüldü.

MALATYA'nın Kuluncak ilçesinde, dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan 'koca engerek' görüldü.

Kuluncak'a bağlı Karıncalık Mahallesi'nde 1,5 metre uzunluğunda 'koca engerek' yılanı görüldü. Yılan, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bölgede yaşayanlar tarafından bir ay içerisinde iki kez görülen yılan, kısa sürede ortadan kayboldu.

Kaynak: DHA