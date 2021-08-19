Malatya'da zabıtadan yoğun trafik denetimi
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Malatya'da zabıtadan yoğun trafik denetimi

Malatya'da zabıtadan yoğun trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, Malatya'da trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, Malatya'da trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerine devam ediyor. Bu yıl 858 adet ihtar tutanağı, 391 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlarla birlikte kaldırımlara park eden araçlar ve trambüs geçiş güzergahı ile birlikte otobüs duraklarının önlerine park eden araçların düzensiz park sorunu ve trafik sıkışıklığı oluşturmaması için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Zabıta Şube Müdürü Mehmet Kemal Kargı, " Zabıta Daire Başkanlığı olarak ekiplerimizle birlikte 7/24 esasına ve mevzuatlara göre hizmetlerimize devam etmekteyiz. 2021 yılında yaptığımız özverili çalışmalar neticesinde halkımızın huzur ve refahını sağlamak için başta Zabıta denetimleri, hafriyat denetimleri ve trafik denetimleri olmak üzere ilimiz genelinde ilk sekiz ayda 56 bin 319 adet denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sırasında mevzuat hükümlerine riayet etmeyenler hakkında 858 adet ihtar tutanağı, 391 adet tespit tutanağı tanzim edilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda yapılan ihtar ve tespit tutanağı neticesinde mevzuata uygun bir şekilde idari para cezaları uygulanmıştır. Trafik denetimlerimiz esnasında kaldırım üzerine ve trambüslerin geçiş güzergahları ve duraklarına park edilen araçların kaldırılması sağlanmıştır. Denetimlerimize belirlenen kanunlar çerçevesinde aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından tespit edilen olumsuzluklarında tarafımıza Alo 153 veya 444 51 44 numaralı çağrı merkezlerimize bildirilmesi sonrasında ilgili denetimler de gerekli işlemler yapılacaktır" dedi. - MALATYA

Malatya'da zabıtadan yoğun trafik denetimi
Malatya'da zabıtadan yoğun trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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