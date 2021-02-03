Malatya'da zabıtadan gıda ve etiket denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik denetimlerin yanı sıra gıdada rutin kontrollerine devam ediyor.

Gıda ve etiket kontrollerine yönelik bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Denetimlerde hazır bulanan ekiplerimiz, marketlerin denetimlerinde hijyen, maske, sosyal mesafe ve kasa ile reyon arasındaki etiket-fiyat karşılaştırması gibi denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine