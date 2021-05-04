Malatya'da zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı
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Malatya'da zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı

Malatya'da zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle engelli vatandaşların park alanlarının olduğu yerlerde gerekli tedbir ve önlemleri alarak olası trafik problemlerinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılıyor.

Zabıta Müdürü Kemal Kargı, denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Denetimlerde trambüs güzergahı, yayaların kaldırım alanlarında yapılan araç parkı ve engelli vatandaşların geçiş alanları üzerine çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız trafik ve park kurallarına uyum sağladıkları takdirde hem kendilerinin hem de bizlerin işlerini kolaylaştırmış olacaklardır. Bu konuda Zabıta Trafik ekipleri olarak tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kargı, ayrıca son bir yıl içerisinde 36 bin trafik denetimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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