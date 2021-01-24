Malatya'da zabıta ekipleri 39 bin 916 denetim yaptı
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Malatya'da zabıta ekipleri 39 bin 916 denetim yaptı

24.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:00
Malatya'da zabıta ekipleri 39 bin 916 denetim yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri geçen yıl 39 bin 916 denetim yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri geçen yıl 39 bin 916 denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyenin Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri geçen yıl halkın refah ve huzuru için denetimlerini sürdürdü.

Gıda kontrolleri ile trafik ve hafriyat denetimleri de yapan zabıta ekipleri geçen yıl toplamda 39 bin 916 denetim yaptı.

Bu denetimler sırasında kurallara uymayanlara 1158 tespit tutanağı tanzim edildi, 2 bin 417 adet de ihtar tutanağı düzenlendi.

Zabıta Şube Müdürlüğü Trafik Denetim Ekiplerince şehir içinde 18 bin 956 adet trafik denetimi gerçekleştirildi. 867 adet tutanak tanzim edildi.

Market ve alışveriş mağazalarında haksız fahiş fiyat artışı, fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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