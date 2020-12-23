Malatya'da Yurttan kaçan 7 kayıp kız bulundu
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Malatya'da Yurttan kaçan 7 kayıp kız bulundu

23.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 02:11
Malatya'da Yurttan kaçan 7 kayıp kız bulundu

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaçtıkları tespit edilen 7 kız çocuğu ekipler tarafından bulundu.

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaçtıkları tespit edilen 7 kız çocuğu ekipler tarafından bulundu.

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğu dün akşam saatlerinde yurttan kaçtı. Durumun fark edilmesi üzerine konu polis ekiplerine bildirildi.

Olayla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklardan birini Beylerdersi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu. Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmaların kent genelinde devam ettiren ekipler gece saatlerinde kayıp kızlar E.S., S.D.,E.B.E.,Z.Y.,A.H. ve E.Y.'yi de buldu.

Kız çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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