Malatya'da yük trenleri çarpıştı (1)
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı.
13.06.2020 06:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 07:20
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA