Malatya'da yük trenleri çarpıştı (1) MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA