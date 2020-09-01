Malatya'da yük treni tırın dorsesine çarptı Malatya'daki hemzemin geçitte yük treni, tırın dorsesine çarptı.

Malatya'daki hemzemin geçitte yük treni, tırın dorsesine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Sivas demir yolunun Yeşilyurt ilçesi Samanlı Mahallesinde plaksı ve sürücüsü öğrenilemeyen vinç yüklü tıra, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Kazanın şiddetiyle tırdaki vinç savruldu.

Olay yerine giden güvenlik ekipleri, kaza yerinde tır şoförünü bulamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan tren yolunun ulaşıma açık olduğu ve tren seferlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA