Malatya'da yük treni tırın dorsesine çarptı
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Malatya'da yük treni tırın dorsesine çarptı

Malatya'daki hemzemin geçitte yük treni, tırın dorsesine çarptı.

Malatya'da yük treni tırın dorsesine çarptı
01.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:14

Malatya'daki hemzemin geçitte yük treni, tırın dorsesine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Sivas demir yolunun Yeşilyurt ilçesi Samanlı Mahallesinde plaksı ve sürücüsü öğrenilemeyen vinç yüklü tıra, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Kazanın şiddetiyle tırdaki vinç savruldu.

Olay yerine giden güvenlik ekipleri, kaza yerinde tır şoförünü bulamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan tren yolunun ulaşıma açık olduğu ve tren seferlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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