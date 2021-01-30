Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti
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Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti

30.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:28

Malatya'nın Darende ilçesinde rahatsızlanan çocuk, kar nedeniyle kapanan mahalle yolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde rahatsızlanan çocuk, kar nedeniyle kapanan mahalle yolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzakta bulunan ve yolu kardan kapanan kırsal Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Sudenur Yıldırım'ın (11) rahatsızlanması üzerine babası, Malatya Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi.

Belediyenin karla mücadele ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasıyla Yıldırım, ailesi tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki hastanın yardımına belediye ekipleri yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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