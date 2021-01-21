Malatya'da yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

21.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:36
Malatya'da yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

M.T'nin durumundan şüphelenen ekipler, yolcunun çantasında 9 paket halinde 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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