Malatya'da yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

M.T'nin durumundan şüphelenen ekipler, yolcunun çantasında 9 paket halinde 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik