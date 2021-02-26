Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

26.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:02
Malatya'da yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsündeki yağ bidonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri, arama kararına istinaden durdurduğu otobüste kontrol yaptı.

Aramada, otobüsün bagaj bölümünde emanet olarak verilen yağ bidonu içerisine gizlenmiş 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili muavinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı ve yasal işleme başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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