Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo esrar ele geçirildi
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Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo esrar ele geçirildi

MALATYA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo esrar ele geçirildi
20.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:01

MALATYA'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 4 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, bavula saklanmış 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler bavul sahibi olan ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Taha AYHAN
Taha AYHAN
DHA Editörü
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