Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
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Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

04.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:06
Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine sefer yapan yolcu otobüsünde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, şüphelinin eşyaları arasında 3 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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