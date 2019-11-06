Malatya'da yolcu otobüsünde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yolcu otobüsünde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

06.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:38
Malatya'da yolcu otobüsünde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü'ndeki yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcular arasında yurda yasa dışı yollardan giren 14 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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