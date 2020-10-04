Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

04.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:13
Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yolculardan S.Ç'nin sırt çantasında paketlenmiş halde 13 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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