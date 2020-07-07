Malatya'da yolcu minibüsünde esrar ele geçirildi Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu minibüsünde 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu minibüsünde 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürhan yol kontrol noktasında durdurdukları şehirlerarası sefer yaptığı belirlenen yolcu minibüsünde İ.H. isimli yolcunun üzerinde yaptıkları aramada 5 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA