Malatya'da yolcu minibüsünde esrar ele geçirildi
Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu minibüsünde 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
07.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:23
Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu minibüsünde 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürhan yol kontrol noktasında durdurdukları şehirlerarası sefer yaptığı belirlenen yolcu minibüsünde İ.H. isimli yolcunun üzerinde yaptıkları aramada 5 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA