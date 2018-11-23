Malatya'da Yolcu Midibüsünün Devrilmesi

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler Malatya'da toprağa verildi.

Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen midibüste hayatını kaybeden Nesrin (48), Cumali (45), Zeynep (35), Derya Alptekin (35) ile Mesut Akgün (38), Sevim Topay'ın (58) yanı sıra İstanbul'da yaşamını yitiren Şerife Alptekin'in (92) cenazeleri Malatya Şehir Mezarlığı morgundaki işlemlerinin ardından mezarlıktaki camiye getirildi. Namaz öncesi cenaze yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cuma vakti kılınan cenaze namazına, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından cenazeler Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Gültaze Karaca'nın (68) cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazada hayatını kaybeden ve kızının yakın arkadaşı olan Derya Alptekin'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Partisinin il başkanı Enver Kiraz'ın telefonuyla baba Seyfettin Alptekin'le görüşen Kılıçdaroğlu, hem aileye hem de diğer cenaze sahiplerine taziyelerini iletti.

Olay

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesinin defin için Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.

Kazada 7 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.