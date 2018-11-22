Son Dakika! Malatya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 7 Ölü, 15 Yaralı
Son dakika! Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
7 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.
ARAÇTA CENAZE YAKINLARI VARDI
Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinden ilk görüntüler;
YORUMLAR (8)
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Ecel gelmiş,cihana baş ağrısı bahane.Allah mekanlarını cennet eylesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kayısı yiye yiye kafayı buluyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yollar yapıldı üstadım. Aşııı yağış kaygan yol hız VS. Rabbim ölenlere rahmet eylesin yakınlarına da sabır versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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biz ucurumdan donmustuk o yoldan menzıle gıderkenCevap Yaz Yayından Kaldır