Son Dakika! Malatya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 7 Ölü, 15 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

ARAÇTA CENAZE YAKINLARI VARDI

Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;