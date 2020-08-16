Malatya'da yol ve çevre düzenleme çalışması Malatya Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesince kent merkezinde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, park, kavşak ve refüjlerdeki çiçeklendirme çalışmaları ile parkalardaki bakım onarım faaliyetlerine devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, kentte 2 milyon 470 bin metrekare yeşil alanın bakım, temizlik, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Bu yıl içerisinde şehre yaklaşık 270 bin metrekare daha yeşil alan kazandırıldığını bildiren Özbey, "Ekiplerimiz bir yandan yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması yaparken diğer yandan da parklarımızda bulunan çocuk oyun guruplarını, banklar ve kamelyaların bakım onarım ve tadilat çalışmalarını yapmaktalar." ifadelerini kullandı.

Yol çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesindeki yol genişletme çalışmasıyla caddenin genişliğini 25 metreye çıkaracak.

Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Doğan İnce, açıklamasında, 1.7 kilometre uzunluğundaki Fatih Caddesinin Topsöğüt Viyadüğünden başlayarak genişletileceğini bildirdi.

Caddenin mevcut genişliğinin 10 metre olduğunu aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Biz genişletmek için plan ve projelerimizin hazırlığını yapıyoruz. Caddeyi 25 metre genişliğine çıkaracağız. Yol çalışmaları öncesi ilgili kurum doğalgaz hatları için çalışması yapılıyor. Doğalgaz ana merkezi için yer açıp, hatların belirlenen yerde çekilmesini sağlıyoruz. Bölgede imar uygulamaları devam ediyor."

Kaynak: AA