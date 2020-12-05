Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu
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Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu

05.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:48
Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol kenarındaki çanta içinde bebek cesedi bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol kenarındaki çanta içinde bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde H.D, yol kenarındaki çalılıkların içine bırakılmış çanta olduğunu fark etti.

H.D. açtığı çantada bebek olduğunu görünce durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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