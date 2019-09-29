Malatya'da yol çalışmaları

29.09.2019 13:40

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yolu batı yakasında trafik sirkülasyonunu aza indirecek, trafik akışını rahatlatacak, toplam uzunluğu 4,5 kilometre olan yeni yol projesinin 2,5 kilometrelik bölümünü açtı. Kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının devam ettiği projede kamulaştırması yapılan 7 yapının da yıkımı yapıldı.

İstasyon kavşağından başlayıp Yeni Kapalı Spor Salonu, Şeker Fabrikası, Spor ve Yaşam Merkezi, Maşti, Polis Okulundan devam edip Özhan Sanayi Sitesi arkasından Malatya-Sivas kara yoluna bağlanacak olan yol, çevre yolunun batı yakasında bulunan 5 kavşağı rahatlatacak. Kuzey Kuşak Yolu'na da önemli bir bağlantı olacak yol projesi, şehrin batı yakasına nefes aldıracak.

Büyükşehir Belediyesi, Güngör Caddesi'ndeki kavşak düzenleme çalışmalarında da sona yaklaştı. Üç kilometre uzunluğundaki Güngör Caddesi Altın Kayısı Bulvarı'nı, Mıhlıdut'a bağlıyor. Tecde'den başlayıp, hava lojmanları kavşağına inen Güngör Caddesi'nde düzenleme çalışmaları sonrası trafik akışı daha sağlıklı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstasyon kavşağını-Sivas yoluna bağlayacak yeni yol projesinin çevre yolu trafiğini rahatlatacağını belirtti.

Yolun hava lojmanları önünden Sivas kara yoluna bağlanan bölümünün açıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Yeni yolumuzda hummalı bir çalışma var. Bölgede ulaşımın daha sağlıklı yapılmasını sağlayacak. Güngör Caddemizdeki kavşak çalışmalarında da sona yaklaştık. Burada da artık trafik daha sağlıklı akacak. Kavşağımıza Malatyamızın tarihine ve kültürüne uygun sembol olacak, güzel bir anıt yapacağız. Malatyamızın belleğinin korunmasından yanayız. Biliyoruz ki belleği olmayan şehrin geleceği ve istikbali olmaz. Bu çalışmaların yanında ayrıca Yakınca'da başlayacak alternatif yolu Fahri Kayahan'a, buradan da TOKİ yoluna, akabinde de Güney Kuşak Yolu'na bağlayacak yeni bir çalışmamız var. Kuzey ve Güney'deki bu yeni yol projeleriyle şehrin yoğunluğuna girmeden bu yolları kullanarak insanlar, rahatlıkla seyahat edebilecek."

Kaynak: AA