Malatya'da yol açma çalışması Malatya Büyükşehir Belediyesi, rakımı yüksek bölgelerde kardan ve kaya yığılmalarından dolayı kapanan yolları açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, rakımı yüksek bölgelerde kardan ve kaya yığılmalarından dolayı kapanan yolları açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında yoğun kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında da çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçelerin yüksek kesimleriyle yayla yolları başta olmak üzere bağlantı yolları kardan temizleniyor. Açılan yollarda temizlik çalışmaları da yapılıyor.

İlçelerde ve kırsal bölgelerde, bazı yollarda toprak kaymaları ve kaya yığılmalarına da müdahale ediliyor.

Sel sularının tahrip ettiği yollarda da bakım onarım çalışması yapan belediye ekipleri, bozulan stabilize ve toprak yollarını ise standartlara uygun hale getiriliyor.

Kaynak: AA