Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

29.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:02

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.

Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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