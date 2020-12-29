Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik