Yoğun sis

Malatya'da yoğun sis etkili oldu.

Kentte son günlerde etkili olan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Bu arada, Doğanşehir ilçesinde de yoğun sis etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın