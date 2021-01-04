Yoğun sis
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Yoğun sis

04.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:45

Malatya'da yoğun sis etkili oldu.

Malatya'da yoğun sis etkili oldu.

Kentte son günlerde etkili olan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Bu arada, Doğanşehir ilçesinde de yoğun sis etkili oldu.

Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis
Yoğun sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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