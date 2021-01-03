Malatya'da yoğun sis
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Malatya'da yoğun sis

03.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:30
Malatya'da yoğun sis

MALATYA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

MALATYA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Gece yarısından itibaren Malatya genelinde görülen yoğun sis, öğle saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Elazığ, Adıyaman, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş ve Erzincan yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için önlem alınıdı, belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı. Trafik ekipleri de sürücüleri, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.


Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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