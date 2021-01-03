Yoğun sis

Malatya'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, görevli ve sokağa çıkma kısıtlamasında izinleri olan bazı sürücüler trafikte zorlandı.

Kentte hava sıcaklığı 2 derece olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik