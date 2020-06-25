Malatya'da YKS'ye gireceklere belediye otobüsleri ücretsiz
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Malatya'da YKS'ye gireceklere belediye otobüsleri ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara belediyeye ait toplu yaşıma otobüslerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Malatya'da YKS'ye gireceklere belediye otobüsleri ücretsiz
25.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:44

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara belediyeye ait toplu yaşıma otobüslerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'ye ait otobüs ve trambüs toplu ulaşım araçları YKS katılacak adaylara ücretsiz hizmet verecek.

YKS'ye girecek öğrenciler, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 27 Haziran 2020 - Cumartesi Günü 09.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar Günü ise 09.00 ile 18.00 saatlerini arasında ücretsiz olarak faydalanacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "YKS'ye girecek üniversite adayı öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda refakatçisi ile birlikte ücretsiz olarak yararlanacak. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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