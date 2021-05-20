Malatya'da yılların sorununa neşter

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cezmi Kartay Caddesinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cezmi Kartay Caddesinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, "Cezmi Kartay Caddesindeki altyapı çok eski olduğundan dolayı ciddi sorunlar yaşanmaktaydı. Bu çalışmamızla bu sorunlar giderilmiş olacak" dedi.

Yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan'a MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Cezmi Kartay Caddesinde başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Gürkan, "Cezmi Kartay Caddemizde alt yapı noktasında hakikaten büyük sıkıntılar vardı. Altyapının çok eski olmasından dolayı su kayıpları, su kaçakları ayrıca patlamalarla birlikte her şeyden önemlisi insan sağlığı açısından tehlike arz eden asbest boru kullanılmıştı. Malatya genelinde asbest boru kullanılan bütün alanların rehabilite edilmesi ve standartlara uygun boruların döşenerek vatandaşımıza suyun sağlıklı bir şekilde verilmesi için çalışıyoruz. Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 34 bin metrelik içme suyu şebeke yenileme ve 2 bin 500 adet abone bağlantı çalışmasının yapılacağı Cezmi Kartay Caddesindeki çalışmalarımız büyük oranda tamamlandı. Sadece abone bağlantılarında kaçak olup olmadığı denetlenmektedir. Abone bağlantılarında herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde hemen asfalt çalışmalarına başlanacak. Herhangi bir aksilik olmazsa hafta sonu itibariyle asfaltını da tamamlayarak Cezmi Kartay Caddemizdeki çalışmaları nihayetlendireceğiz" dedi.

Başkan Gürkan ayrıca Cezmi Kartay Caddesi esnaflarıyla da bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından çok büyük maliyetli ve kapsamlı bir çalışma yürütülerek Cezmi Kartay Caddesinin altyapısının sorunsuz bir hale getirildiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı