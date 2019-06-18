Malatya'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi Cecimli mevkisinde kızı Ayşe Doğan ile kendisine ait tarlada çalışan Mehmet Doğan'a (66) yıldırım isabet etti.
Kızının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan'ın cesedi, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Sunucu Hakan Hatipoğlu, Survivor'daki yarışmacıların son zamanlarda neden hasta olduğunu tespit etti
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Son Dakika Haberleri