Malatya'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi Cecimli mevkisinde kızı Ayşe Doğan ile kendisine ait tarlada çalışan Mehmet Doğan'a (66) yıldırım isabet etti.

Kızının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan'ın cesedi, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA