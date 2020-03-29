Malatya'da yıldırım çarpan kişi öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde, yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti.
29.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:54
Malatya'nın Darende ilçesinde, yıldırım çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nurkuyusu Mahallesi'nde çoban Muhammed Bulut'a (36), arazide koyun otlattığı esnada yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servi ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım çarpması nedeniyle 9 koyun da telef oldu.
Kaynak: AA