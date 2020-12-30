Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek
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Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

30.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:29
Malatya'da yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

Malatya'da 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Malatya'da 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç¸ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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