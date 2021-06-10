Malatya'da yılanların çiftleşme dansı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı kırsal Doğu Mahallesi'nde çiftçiler kayısı bahçesinde çalıştıkları sırada yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı. Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan