Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
Malatya'da yılanların çiftleşme dansıMALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
24.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:13
Malatya'da yılanların çiftleşme dansı
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, kayısı bahçesinde iki yılanın çiftleşme dansı görüntülendi.
Gövük Mahallesi Kuruçay mevkiinde kayısı bahçesi bulunan çiftçi, çalılıkların arasında iki yılanın çiftleştiğini gördü. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, cep telefonunun kamerasıyla yılanların çiftleşmesini görüntüledi. Bir süre sonra yılanlar bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.
Kaynak: DHA