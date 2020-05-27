Malatya'da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Malatya'da yılanın balık avı kameraya yansıdı Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde yılanın balığı avladığı an kameraya yansıdı.
27.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:07
Malatya'da yılanın balık avı kameraya yansıdı
MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde yılanın balığı avladığı an kameraya yansıdı.
Kayaarası Kanyonu, Kozluk Çayı'nda meydana gelen olayda,bir yılınan çay içerisindeki balığı yakaladıktan sonra kıyıya doğru sürükleyerek çekmesi cep telefonu kameralarına yansırken, yakaladığı balığı kıyıya çeken yılan daha sonra balığı kıyıda bırakarak çayda gözden kayboluyor.
Kaynak: İHA