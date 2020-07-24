Malatya'da yıkım alanından taş çalmak isteyen 5 kişi, zabıtalara saldırdı MALATYA'da, yıkılan lojmanların taşlarını alıp, götürmek isteyen 5 kişi, ihbarla bölgeye gelen zabıta ekiplerine, saldırdı.

MALATYA'da, yıkılan lojmanların taşlarını alıp, götürmek isteyen 5 kişi, ihbarla bölgeye gelen zabıta ekiplerine, saldırdı. 2 zabıtanın yaralandığı saldırının ardından kaçan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam, Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'nın büyükşehir statüsünü almasının ardından kapatılan Orduzu Belde Belediyesi'ne ait lojmanlar, yıkıldı. Yıkım alanındaki taşların bazı kişiler tarafından alındığı ihbarı üzerine harekete geçen Battalgazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bölgeye gitti. Taşları toplayan 5 kişi ile karşılaştı. İsimleri açıklanmayan 5 kişi, zabıtalara taş atarak, saldırdı. 2 zabıta yaralanırken, polis, olaydan sonra kaçan 5 kişiyi, yakalayarak gözaltına aldı.Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı zabıta personellerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA