Malatya'da yetiştiricinin yavru keçisi tedavi edildi
16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:49
Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştiricinin keçisi veteriner hekimlerce tedavi edildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştiricinin keçisi veteriner hekimlerce tedavi edildi.
Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Remziye Gökhan, keçi yavrularından birinin yürüyemediğini fark etti.
Gökhan, yavru keçiyi Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.
Veteriner hekimler tarafından kontrol edilen yavru keçinin ayağında incinmeye bağlı apse olduğu tespit edildi.
Veteriner hekimler Murat Hakverdi ve Mehmet Özhan, tedavi ettikleri hayvanı sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur