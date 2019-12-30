Malatya'da yeni yıl hazırlıkları
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Malatya'da yeni yıl hazırlıkları

Malatya'da yeni yıl hazırlıklarıMalatya, yılbaşına hazırlandı.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:13
Malatya'da yeni yıl hazırlıkları

'da yeni yıl hazırlıkları

Malatya, yılbaşına hazırlandı. Kentin işlek caddelerindeki mağazalar süslendi, ışıklandırıldı.

2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının yer aldığı kentte, vatandaşlar Milli Piyango bayilerine akın etti.

Rengarenk alış veriş merkezleri ise doldu taştı.

Kaynak: DHA

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: Malatya'da yeni yıl hazırlıkları
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