Malatya'da yeni korona virüs önlemi
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Malatya Valiliği, Malatya, Aydın, Güncel

Malatya'da yeni korona virüs önlemi

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona Virüs önlemleri kapsamında alınan yeni karar ile birlikte Sebze ve Meyve Toptancı Hali artık sadece haftanın 3 günü hizmet verebilecek.

14.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04
Malatya'da yeni korona virüs önlemi

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona Virüs önlemleri kapsamında alınan yeni karar ile birlikte Sebze ve Meyve Toptancı Hali artık sadece haftanın 3 günü hizmet verebilecek.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında toplanarak alınacak yeni tedbirleri görüştü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Malatya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Dernek Başkanlığının da talebi doğrultusunda Türkiye'yi tehdit eden Covid-19 salgınının yayılımını engellemek adına Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süreyle satış yapılmasına karar verildiği duyuruldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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