Malatya'da Yaz Okulu Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yaz okulu başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, yaz okullarının başlaması dolayısıyla Kernek Külliyesi'ndeki etkinliklere katıldı.



Etkinlik gruplarını gezen Gençay, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 9 sosyal merkezde yaz okulları açtıklarını belirtti.



Temmuz ayı boyunca yaz okulunun devam edeceğini aktaran Gençay, şunları kaydetti:



"Yaz okulumuza şu an ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan bini aşkın kayıt yapıldı. Etkinlikler kapsamında çeşitli sportif aktiviteler, enstrüman kursları, değerler eğitimi ve geleneksel çocuk oyunları yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir yaz okulu çalışmasıyla tüm çocuklarımız hem eğlenerek keyifli vakti geçirecekler hem de yeni bilgiler öğrenecekler."