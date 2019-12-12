Malatya'da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu

12.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:22

Malatya'da yaşlı bir kadın eşi tarafından evde ölü olarak bulundu.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Arı Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında yaşayan Azize K.'yı (69) akşam saatlerinde işten eve dönen eşi C.K. yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Azize K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Azize K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA