Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti - Haber
Battalgazi, Malatya, Güncel

Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

08.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:52
Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan Zeynep Şavur (66), duvarın yıkılması sonucu düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Can Yaman Muhterem Nur Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Malatya'da yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:54:37. #1.14#